Мы покончим с Ломаченко за пять раундов, - отец Лопеса о бое за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

16 декабря, 2019, 12:05

Тренер и отец боксера Теофима Лопеса, Теофимо Лопес-старший считает, что его сын без проблем разберется с украинцем Василием Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает boxingscene.com .

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер чемпиона мира в легком весе (до 61, 2 кг) по версии IBF (Международная боксерская федерация) Теофимо Лопеса заявил, что его сын получит уверенную победу над чемпионом по версиям WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBC (Всемирный боксерский совет) и WBO (Всемирная боксерская организация) Василием Ломаченко.

"Два года назад я сказал, что мы собираемся снести голову Ломаченко, потому что он лживый чемпион. Он никогда не сталкивался с таким бойцом, как мой сын. Мы очень голодны. Мы индейцы, мы родом из чистой крови индейцев, и мы собираемся показать Латинской Америке, что индийцы более мощные, чем европейцы ", - сказал тренер.

Также американец рассказал, как готовит сына к поединку с украинцем.

"В марте или апреле 2020 года мы закончим эру Ломаченко. Мы покончим с ним менее чем за пять раундов. Я учу своего сына стиля, не используют в боксе: оставаться перед соперником, отражать удары и использовать кулаки соперника в наших интересах. единственный, кто так делал, это Флойд Мейвезер ", - сказал Лопес-старший.

Бой Теофимо Лопеса против Василия Ломаченко должен состояться в марте или апреле 2020 года.