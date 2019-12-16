Мы покончим с Ломаченко за пять раундов, - отец Лопеса о бое за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе
16 декабря, 2019, 12:05
Тренер и отец боксера Теофима Лопеса, Теофимо Лопес-старший считает, что его сын без проблем разберется с украинцем Василием Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе
Об этом сообщает boxingscene.com .
Теофимо Лопес-старший, отец и тренер чемпиона мира в легком весе (до 61, 2 кг) по версии IBF (Международная боксерская федерация) Теофимо Лопеса заявил, что его сын получит уверенную победу над чемпионом по версиям WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBC (Всемирный боксерский совет) и WBO (Всемирная боксерская организация) Василием Ломаченко.
"Два года назад я сказал, что мы собираемся снести голову Ломаченко, потому что он лживый чемпион. Он никогда не сталкивался с таким бойцом, как мой сын. Мы очень голодны. Мы индейцы, мы родом из чистой крови индейцев, и мы собираемся показать Латинской Америке, что индийцы более мощные, чем европейцы ", - сказал тренер.
Также американец рассказал, как готовит сына к поединку с украинцем.
"В марте или апреле 2020 года мы закончим эру Ломаченко. Мы покончим с ним менее чем за пять раундов. Я учу своего сына стиля, не используют в боксе: оставаться перед соперником, отражать удары и использовать кулаки соперника в наших интересах. единственный, кто так делал, это Флойд Мейвезер ", - сказал Лопес-старший.
Бой Теофимо Лопеса против Василия Ломаченко должен состояться в марте или апреле 2020 года.
- 15 декабря американец Теофимо Лопес нокаутировал ганца Ричарда комм и стал соперником Украинский Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 12 декабря промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум заявил, что украинский боксер проведет следующий бой в марте-апреле 2020 года.
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