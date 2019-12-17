«Не голоса фермеров, а политические лозунги": Зеленский о митинге и столкновениях возле Рады

17 декабря, 2019, 20:37

Об этом Зеленский написал в Facebook.

"Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по поводу реформ. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские. Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе", - написал Зеленский.

Президент также отметил, что в законопроект об открытии рынка земли в Украине пока вносятся правки. По словам Зеленского, правки вносят на основе обсуждений с обществом.

Напомним, 17 декабря под Верховной Радой состоялся митинг против продажи сельскохозяйственной земли.

Во время акции произошли столкновения между полицией и протестующими. Полицейские задержали 26 участников столкновений.