Дата это не догма, - Епифаний о возможном праздновании Рождества 25 декабря

14 декабря, 2019, 15:55

Митрополит Епифаний заявил, что Православная церковь Украины ведет просветительскую работу для проведения календарной реформы

Об этом сообщает "Укринформ" .

По словам Епифания, соответствующую реформа будет проведена, как только в обществе по этому вопросу будет достигнут консенсус.

"Дата это не догма. Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы и дальше будем вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к изменению календаря, тогда мы проведем календарную реформу. А сейчас, поскольку мы только "встаем на ноги" уже как единая церковь, то мы не можем вносить в повестку дня те вопросы, которые не имеют консенсуса ", - сказал Епифаний.

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