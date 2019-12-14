Дата это не догма, - Епифаний о возможном праздновании Рождества 25 декабря
Об этом сообщает "Укринформ" .
По словам Епифания, соответствующую реформа будет проведена, как только в обществе по этому вопросу будет достигнут консенсус.
"Дата это не догма. Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы и дальше будем вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к изменению календаря, тогда мы проведем календарную реформу. А сейчас, поскольку мы только "встаем на ноги" уже как единая церковь, то мы не можем вносить в повестку дня те вопросы, которые не имеют консенсуса ", - сказал Епифаний.
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- Напомним, 24 ноября митрополит Епифаний сообщил, что если общество того захочет, Рождество можно праздновать по григорианскому календарю 25 декабря .
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