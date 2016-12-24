Традиции "русского мира". Стоит ли всем украинцам праздновать Рождество 25 декабря

22 декабря, 2017, 14:06

Празднование Рождества в декабре может стать еще одним шагом в борьбе с "русским миром" в Украине, но народ привык отмечать этот день в январе

Приближение рождественских и новогодних праздников прогнозируемо возобновило общественное обсуждение вопроса о дате празднования Рождества. До сих пор украинцы вместе с россиянами праздновали Рождество 7 января, в то время как римо-католики, протестанты и представители 11 православных церквей отмечают этот праздник 25 декабря.

Сейчас так сложилось, что празднование 7 января в определенном смысле оставляет Украину на орбите "русского мира".

В этом году народные депутаты поддержали законопроект №5496 о праздновании Рождества дважды - 25 декабря и 7 января. Оба эти дня будут выходными.

Календарный вопрос

Существующие различия между датами празднованиями Рождества в католической и православной церквях связаны с наличием двух традиционных календарей: григорианского и юлианского.

Юлианский календарь был введен Юлием Цезарем в Римской республике в конце 46 г. до н. э. Опираясь на советы греческого астронома Созигена Цезарь планировал сделать так, чтобы весеннее и осеннее равноденствия происходили ежегодно в определенный день. Таким образом продолжительность года была согласована с солнечным календарем.

Еще на заре христианства, в 325 году Первый Никейский собор утвердил так называемый юлианский календарь обязательным для всех христианских стран.

В XVI веке папа римский Григорий XIII предложил реформу церковного календаря, целью которой было ликвидировать смещение весеннего равноденствия: от введения юлианского календаря за 1600 лет возникла разница в 10 дней по сравнению с фактическим днем равноденствия. А дата весеннего равноденствия, в свою очередь, является важной для определения даты Пасхи.

Во исполнение реформы после 4 октября 1582 года наступило 15 октября. Новый календарь тогда начал действовать в Италии, Франции, Испании, Португалии и Речи Посполитой.

Украинские земли в то время входили в состав Польско-Литовского государства. В период сложной средневековой борьбы между различными религиозными конфессиями реформа календаря сразу стала политическим вопросом.

В 1583 году на соборе в Константинополе православная церковь отвергла предложение об изменении календаря как так несоответствующее правилам празднования Пасхи.

Поэтому на украинских землях переход на григорианский календарь был только на официальном уровне. Попытки властей Речи Посполитой заставить православных принять новый календарь были тщетны.

Кроме Украинской православной церкви, сейчас только Русская, Сербская, Иерусалимская и Грузинская православные церкви придерживаются старого юлианского календаря.

11 из 15 поместных православных церквей, среди которых есть такие исторически влиятельные как Элладская и Константинопольская, живут по григорианскому календарю и празднуют Рождество 25 декабря.

В частности, в таких странах как Беларусь, Молдова и Албания есть два официальных выходные, связанные с Рождеством - 25 декабря и 7 января. Как видим, наши соседи в этом вопросе несколько продвинулись в сторону Европы. В Беларуси такая традиция празднования связана со значительным количеством католиков (15% населения). В Молдове речь идет о влиянии соседней Румынии, где поместная православная церковь празднует Рождество 25 декабря.

Побег от Московского патриархата

Антицерковная пропаганда советского периода

Вопрос об изменении даты празднования Рождества косвенно связан с созданием единой поместной украинской православной церкви. Речь идет о единой церкви на основе Киевского патриархата. Пока этому мешают интриги Русской православной церкви, которая считает Украину своей канонической территорией и непризнание Вселенским патриархом в Константинополе Киевского патриархата. Также есть определенные споры между представителями Киевского патриархата и УПЦ МП об условиях объединения.

Этот процесс не является быстрым и можно предположить, что изменения в праздновании Рождества станут еще одним шагом в борьбе за отделение от Московского патриархата.

Сейчас именно Русская православная церковь является крупнейшей церковью, которая празднует Рождество в январе. Иерусалимская церковь имеет заметный исторический статус, но небольшое количество верующих. Сербская и Грузинская церкви являются национальными и их традиция праздновать Рождество в январе не должна существенно влиять на общую ситуацию.

Народные традиции обычно трудно изменить одним решением правительства или парламента. Также следует учесть, что украинские греко-католики, которых трудно заподозрить в симпатиях к России, на официальном уровне празднуют Рождество в январе. УГКЦ готова к обсуждению изменения календаря, но процесс идет медленно.

Возможно, что в такой ситуации как раз и требуется вмешательство государства, которое сможет осторожно, не затрагивая устоявшиеся обычаи, показать новый вектор развития. Сначала речь пойдет о праздновании Рождества и в декабре и в январе, а потом общественное мнение будет готово к смене календаря.