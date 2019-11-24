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Espreso.tvОбществоЕсли украинцы захотят, то Рождество будем праздновать 25 декабря, - Епифаний

Если украинцы захотят, то Рождество будем праздновать 25 декабря, - Епифаний


фото: YouTube
Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний сообщил, что если общество того захочет, Рождество можно будет праздновать по григорианскому календарю 25 декабря

Об этом со ссылкой на Религиозно-информационную службу сообщает Еспресо.TV.

По словам митрополита, сейчас трудно представить сколько времени понадобится, чтобы сменить дату празднования этого великого праздника с привычной нам, 7 января.

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ. Если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет и говорить об изменениях в Церкви", - сказал он.

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"Если Церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - добавил Епифаний.

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