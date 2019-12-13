Зеленский анонсировал законопроекты о децентрализации для выполнения Минских договоренностей
13 декабря, 2019, 14:13
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал пакет законопроектов децентрализации и изменения в Конституцию
Об этом Зеленский сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.
"Сейчас мы готовим пакет законов по децентрализации на всей территории Украины", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что в Минских договоренностях предусмотрены изменения в Конституцию Украины, связанные с децентрализацией, и выразил убеждение, что Украина полностью выполняет свои обязательства по Минским соглашениям.
"Думаю, что мне удалось в этом вопросе убедить Германию и Францию, и это уже очень хорошо. Что касается России - будет сложно. Все видели - в этом вопросе будет тоже очень-очень сложно", - сказал Зеленский.
- Напомним, ранее у президента РФ Владимира Путина прокомментировали идею Зеленского о пересмотре Минских соглашений
- Пятый президент Украины Петр Порошенко раскритиковал коммюнике Нормандского саммита в Париже.
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