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Espreso.tvОбществоЗеленский анонсировал законопроекты о децентрализации для выполнения Минских договоренностей

Зеленский анонсировал законопроекты о децентрализации для выполнения Минских договоренностей

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал пакет законопроектов децентрализации и изменения в Конституцию

Об этом Зеленский сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Сейчас мы готовим пакет законов по децентрализации на всей территории Украины", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в Минских договоренностях предусмотрены изменения в Конституцию Украины, связанные с децентрализацией, и выразил убеждение, что Украина полностью выполняет свои обязательства по Минским соглашениям.

"Думаю, что мне удалось в этом вопросе убедить Германию и Францию, и это уже очень хорошо. Что касается России - будет сложно. Все видели - в этом вопросе будет тоже очень-очень сложно", - сказал Зеленский.

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