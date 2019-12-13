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Espreso.tvОбществоУ Путина ответили на идею Зеленского о пересмотре Минских соглашений

У Путина ответили на идею Зеленского о пересмотре Минских соглашений

Для пересмотра Минских соглашений по урегулированию на Донбассе нужна взаимная воля сторон конфликта

Об этом заявил прессекретар президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Песков напомнил, что в итоговом документе Нормандской встречи в Париже говорится, что Минские соглашения продолжают служить основой работы "нормандского формата".

"Если после понедельника произошла какая-то перемена позиций одной из сторон, а именно Киева, то это вопрос, который предстоит долго и напряженно анализировать всем трем другим участникам "нормандского формата"... для любых новаций нужна обоюдная воля сторон конфликта, без этого разговор малоперспективен", - заявил Песков.

Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текст Минских договоренностей необходимо изменить, несмотря на сложность этого процесса.

Напомним, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников отмечал, что изменения в Минские соглашения подготовят к следующей Нормандской встрече.

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