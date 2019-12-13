У Путина ответили на идею Зеленского о пересмотре Минских соглашений
Об этом заявил прессекретар президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
Песков напомнил, что в итоговом документе Нормандской встречи в Париже говорится, что Минские соглашения продолжают служить основой работы "нормандского формата".
"Если после понедельника произошла какая-то перемена позиций одной из сторон, а именно Киева, то это вопрос, который предстоит долго и напряженно анализировать всем трем другим участникам "нормандского формата"... для любых новаций нужна обоюдная воля сторон конфликта, без этого разговор малоперспективен", - заявил Песков.
Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текст Минских договоренностей необходимо изменить, несмотря на сложность этого процесса.
Напомним, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников отмечал, что изменения в Минские соглашения подготовят к следующей Нормандской встрече.
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