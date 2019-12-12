"Формулу Штайнмайера в Минских соглашениях вы не найдете": Порошенко раскритиковал коммюнике Нормандского саммита

12 декабря, 2019, 13:44

Об этом Порошенко сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Меня не устраивает текст коммюнике. Никакой формулы Штайнмайера ни в каких Минских соглашениях вы не найдете. Почему разведение войск? Почему формула Штайнмайера, которой нет в Минских соглашениях? Путин продавливает, а позиции, которые нужны Украине, даже не поднимаются, включая дорожную карту, включая миротворцев, включая позиции, по укреплению обороноспособности и прозрачности процесса. Украина имеет мировую поддержку и не воспользоваться этим абсолютно безответственно", - сказал Порошенко.

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Также пятый президент Украины раскритиковал производство против него, которое открыло Государственное бюро расследований за подписание Минских соглашений.

"Я подчеркиваю, что Минские соглашения не является чем-то каменным вроде четырех Евангелий, и если кто-то хочет найти альтернативу, у вас есть 8 месяцев, тем более, что во время избирательной кампании и сразу после нее Минских соглашений были подвергнуты сокрушительной критике, а сейчас, несколько дней назад, по соответствующим указанием ГБР возбудило абсолютно бессмысленное дело, антиукраинское, за подписание Минских соглашений и мы видим сейчас, что выполнение позиций Минских соглашений является твердым и незыблемым", - сказал Порошенко.

Пятый президент Украины напомнил, что подписанием Минских соглашений в 2014 году удалось остановить российское наступление.

"За это время нам удалось создать и сцементировать мировую коалицию в поддержку Украины. И я подчеркиваю, что в обосновании применения санкций против России, санкции применяются и ЕС, и США, именно за невыполнение Минских соглашений. И это де-факто единственный инструмент давления на Россию, который глобальный мир имеет. Не для того чтобы привлечь ее к ответственности, - мы это будем делать через механизмы международных судов, а чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что записано в соглашениях, в первую очередь, - вывод российских войск , разоружение незаконных вооруженных формирований и возвращение украинского суверенитета на оккупированные территории ", - подчеркнул Порошенко.