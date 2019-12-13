В Минэкономразвития допускают ослабление гривни в начале 2020 года
Об этом говорится в сообщении Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономики, передает Finclub .
Как отмечается, к концу 2019 г. ожидается более низкий уровень инфляции, чем прогнозировалось, из-за существенного укрепления обменного курса.
"В течение I квартала 2020 г. формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривни", - отмечают в Минэкономики.
Среди рисков ускорения инфляции также указаны рост издержек производства (из-за роста оплаты труда и тарифов на электроэнергию) и их ускоренный перенос на потребительские цены.
Дополнительным риском рассматривается отсутствие транзита газа через территорию Украины (скажется на обменном курсе гривни) и восстановление трендов роста цен на энергоносители на мировом рынке на фоне имеющихся геополитических конфликтов на Ближнем Востоке.
-
Напомним, Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни еще на 4 копейки. Таким образом, соотношение на 13 декабря оказалось на уровне 23,56 грн за доллар. За неделю гривня суммарно "отбила" у американской валюты 31 копейку.
-
До этого Совет Национального банка Украины признал неэффективной деятельность правления регулятора в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году.
-
Национальный банк объяснил укрепление курса гривни переходом от фиксированного курса к плавающему, в котором курс соответствует реальному состоянию экономики.
-
Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что усиление гривни до отметки 20 гривень за доллар в 2020 году маловероятно.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно