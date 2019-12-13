В Минэкономразвития допускают ослабление гривни в начале 2020 года

13 декабря, 2019, 14:53

Инфляция в Украине в начале следующего года может ускориться из-за, в частности, временного ослабления гривни

Об этом говорится в сообщении Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономики, передает Finclub .

Как отмечается, к концу 2019 г. ожидается более низкий уровень инфляции, чем прогнозировалось, из-за существенного укрепления обменного курса.

"В течение I квартала 2020 г. формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривни", - отмечают в Минэкономики.

Среди рисков ускорения инфляции также указаны рост издержек производства (из-за роста оплаты труда и тарифов на электроэнергию) и их ускоренный перенос на потребительские цены.

Дополнительным риском рассматривается отсутствие транзита газа через территорию Украины (скажется на обменном курсе гривни) и восстановление трендов роста цен на энергоносители на мировом рынке на фоне имеющихся геополитических конфликтов на Ближнем Востоке.