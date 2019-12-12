Укрепление украинской валюты до 20 грн за доллар маловероятно - Милованов
Об этом он сказал в интервью DW.
"Думаю, что 20 гривен за доллар - это мало", - cказал министр.
По его словам, столь сильное укрепление украинской валюты все же возможно, но в случае, если в Украину поступит значительный объем иностранных инвестиций.
"Если к нам зайдет очень-очень много инвестиций - $ 10-20 млрд - может быть, такой курс и будет", - заявил Милованов.
Он добавил, что у Кабмина прогнозируют, что в 2020 году в украинскую экономику поступит $ 3 или $ 6 млрд инвестиций, в зависимости от сценария прогноза.
По его словам, укрепление гривны негативно влияет на экспортеров, поскольку падает конкурентоспособность их продукции. В то же время это явление положительно влияет на импортеров и украинцев в целом, ведь приводит к уменьшению темпов инфляции.
- Напомним, Национальный банк Украины вновь усилил позиции гривны: официальный курс к доллару на 12 декабря установлен на уровне 23,60 грн
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В понедельник гривна всего за сутки "выбила" у доллара 19 копеек.
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До этого Рада Национального банка Украины признала неэффективной деятельность правления регулятора в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году.
- Национальный банк объяснил укрепление курса гривны переходом от фиксированного курса к плавающему, в котором курс соответствует реальному состоянию экономики.
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