Укрепление украинской валюты до 20 грн за доллар маловероятно - Милованов

12 декабря, 2019, 10:41

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что усиление гривны до отметки 20 гривен за доллар в 2020 году маловероятно

Об этом он сказал в интервью DW.

"Думаю, что 20 гривен за доллар - это мало", - cказал министр.

По его словам, столь сильное укрепление украинской валюты все же возможно, но в случае, если в Украину поступит значительный объем иностранных инвестиций.

"Если к нам зайдет очень-очень много инвестиций - $ 10-20 млрд - может быть, такой курс и будет", - заявил Милованов.

Он добавил, что у Кабмина прогнозируют, что в 2020 году в украинскую экономику поступит $ 3 или $ 6 млрд инвестиций, в зависимости от сценария прогноза.

По его словам, укрепление гривны негативно влияет на экспортеров, поскольку падает конкурентоспособность их продукции. В то же время это явление положительно влияет на импортеров и украинцев в целом, ведь приводит к уменьшению темпов инфляции.

Напомним, Национальный банк Украины вновь усилил позиции гривны: официальный курс к доллару на 12 декабря установлен на уровне 23,60 грн