Официальный курс: гривня укрепилась еще больше
Об этом говорится в данных регулятора.
За неделю гривня суммарно "отбила" у американской валюты 31 копейку.
Официальный курс гривни к евро укрепился и был установлен на уровне 26,24 (на 12 декабря - 26,24 грн).
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Напомним, в понедельник гривня всего за сутки "выбила" у доллара 19 копеек.
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До этого Совет Национального банка Украины признал неэффективной деятельность правления регулятора в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году.
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Национальный банк объяснил укрепление курса гривни переходом от фиксированного курса к плавающему, в котором курс соответствует реальному состоянию экономики.
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Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что усиление гривни до отметки 20 гривень за доллар в 2020 году маловероятно.
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