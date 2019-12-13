Официальный курс: гривня укрепилась еще больше

Об этом говорится в данных регулятора.

За неделю гривня суммарно "отбила" у американской валюты 31 копейку.

Официальный курс гривни к евро укрепился и был установлен на уровне 26,24 (на 12 декабря - 26,24 грн).

Напомним, в понедельник гривня всего за сутки "выбила" у доллара 19 копеек.

До этого Совет Национального банка Украины признал неэффективной деятельность правления регулятора в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году.

Национальный банк объяснил укрепление курса гривни переходом от фиксированного курса к плавающему, в котором курс соответствует реальному состоянию экономики.