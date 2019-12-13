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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривня укрепилась еще больше

Официальный курс: гривня укрепилась еще больше

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни еще на 4 копейки. Таким образом, соотношение в 13 декабря оказалось на уровне 23,56 грн за доллар

Об этом говорится в данных регулятора.

За неделю гривня суммарно "отбила" у американской валюты 31 копейку.

Официальный курс гривни к евро укрепился и был установлен на уровне 26,24 (на 12 декабря - 26,24 грн).

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