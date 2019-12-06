Совет НБУ раскритиковал правления за "слабый" доллар

Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

В связи с этим Совет НБУ разработал ряд рекомендаций. В частности были одобрены следующие пункты:

Задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики Национального банка.

Обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.

Подготовить и предоставить сценарий развертывания ситуаций на валютном рынке вследствие возможного выхода владельцев-нерезидентов ОВГЗ из Украины и план действий НБУ в отношении политики курсообразования и валютного регулирования в случае его реализации.

Осуществить оценку эффектов от присоединения к сети Clearstream и ситуации на международных финансовых рынках в увеличении спроса нерезидентов на ОВГЗ.

Осуществить/актуализировать исследования о влиянии изменения обменного курса на потребительскую инфляцию в Украине.

Дать оценку реального обменного/реального эффективного обменного курса в отношении расчетного равновесного уровня.

Проанализировать влияние разрыва реального курса на динамику показателей внешней торговли, промышленности, инфляции.