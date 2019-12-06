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Espreso.tvОбществоСовет НБУ раскритиковал правления за "слабый" доллар

Совет НБУ раскритиковал правления за "слабый" доллар

Совет Национального банка Украины признал неэффективной деятельность правления регулятора в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году

Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

В связи с этим Совет НБУ разработал ряд рекомендаций. В частности были одобрены следующие пункты:

  • Задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики Национального банка.

  • Обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.

  • Подготовить и предоставить сценарий развертывания ситуаций на валютном рынке вследствие возможного выхода владельцев-нерезидентов ОВГЗ из Украины и план действий НБУ в отношении политики курсообразования и валютного регулирования в случае его реализации.

  • Осуществить оценку эффектов от присоединения к сети Clearstream и ситуации на международных финансовых рынках в увеличении спроса нерезидентов на ОВГЗ.

  • Осуществить/актуализировать исследования о влиянии изменения обменного курса на потребительскую инфляцию в Украине.

  • Дать оценку реального обменного/реального эффективного обменного курса в отношении расчетного равновесного уровня.

  • Проанализировать влияние разрыва реального курса на динамику показателей внешней торговли, промышленности, инфляции.

  • Нивелировать влияние корректировки открытой короткой валютной позиции в банковской системе через использование индексированных ценных бумаг.

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  • Напомним, Национальный банк снова усилил официальный курс гривни - на 7 копеек, установив его на 6 декабря на уровне 23,87 гривни за доллар.
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