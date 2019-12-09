Новый рекорд: гривня всего за сутки "выбила" у доллара 19 копеек
9 декабря, 2019, 16:58
Национальный банк Украины на 10 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,68 грн за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Поэтому официальный курс гривни к доллару на 10 декабря установлен на таком уровне: 23,68,85.
Курс доллара на 9 декабря составляет 23,72. За выходные национальная валюта "окрепла" на 15 копеек.
Поэтому только в течение одних суток украинская гривня укрепилась относительно доллара на 19 коп.
Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году.
Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 г.) - 23,64 грн.
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Напомним, недавно Совет Национального банка Украины признал неэффективной деятельность правления регулятора в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году.
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