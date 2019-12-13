Немецкий министр обвинил Путина в попытке оправдать убийство в Берлине
По словам Мааса, утверждение Путина о том, что неоднократные запросы Москвы на выдачу Хангошвили не нашли "взаимопонимания" у немецких коллег, "звучат нелепо" и похожи на попытку оправдания преступления, сообщает DW.
Официальный Берлин ранее опроверг слова Путина об обращении России в Германию с подобным запросом.
Путин прокомментировал убийство в Берлине на пресс-конференции в Париже после саммита нормандской четверки.
В частности, он назвал убитого "боевиком" и "кровавым человеком". Он отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".
Также Путин заявил, что Россия неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами о выдаче чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, которого убили в Берлине.
- Ранее сообщалось, что Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Хангошвили в Берлине. Немецкая прокуратура заявила, что у нее есть достаточно фактических доказательств причастности государственных органов РФ или Чечне к убийству.
- В МИД России назвали этот шаг "недружественным" и пообещали ответить должным образом.
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