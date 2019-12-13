Немецкий министр обвинил Путина в попытке оправдать убийство в Берлине

13 декабря, 2019, 15:04

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас опроверг слова президента России Владимира Путина о реакции Берлина на попытку Москвы добиться экстрадиции бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, который был убит летом в Берлине

По словам Мааса, утверждение Путина о том, что неоднократные запросы Москвы на выдачу Хангошвили не нашли "взаимопонимания" у немецких коллег, "звучат нелепо" и похожи на попытку оправдания преступления, сообщает DW.

Официальный Берлин ранее опроверг слова Путина об обращении России в Германию с подобным запросом.

Путин прокомментировал убийство в Берлине на пресс-конференции в Париже после саммита нормандской четверки.

В частности, он назвал убитого "боевиком" и "кровавым человеком". Он отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".

Также Путин заявил, что Россия неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами о выдаче чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, которого убили в Берлине.