Германия отрицает слова Путина, что РФ просила об экстрадиции убитого в Берлине чеченца

11 декабря, 2019, 17:57

Немецкое правительство не располагает информацией о том, что Россия делала запрос об экстрадиции грузина, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине в августе

Об этом сообщает Reuters.

"Правительству неизвестно о российском запросе на экстрадицию жертвы преступления", - сказал представитель Министерства юстиции Германии.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после Нормандского саммита заявил, что Москва подавала запрос на экстрадицию, но не получила ответа на него.

Он также назвал убитого боевиком и убийцей, обвинив его в организации терактов в Москве, и отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могут быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".