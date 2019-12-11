Германия отрицает слова Путина, что РФ просила об экстрадиции убитого в Берлине чеченца
11 декабря, 2019, 17:57
Немецкое правительство не располагает информацией о том, что Россия делала запрос об экстрадиции грузина, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине в августе
Об этом сообщает Reuters.
"Правительству неизвестно о российском запросе на экстрадицию жертвы преступления", - сказал представитель Министерства юстиции Германии.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после Нормандского саммита заявил, что Москва подавала запрос на экстрадицию, но не получила ответа на него.
Он также назвал убитого боевиком и убийцей, обвинив его в организации терактов в Москве, и отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могут быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".
- Ранее сообщалось, что Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Хангошвили в Берлине. Немецкая прокуратура заявила, что у нее есть достаточно фактических доказательств причастности государственных органов РФ или Чечни к убийству.
- В МИД России назвали этот шаг "недружественным" и пообещали ответить надлежащим образом.
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