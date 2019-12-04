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Espreso.tvМирГермания высылает двух российских дипломатов из-за убийства в Берлине чеченского полевого командира

Германия высылает двух российских дипломатов из-за убийства в Берлине чеченского полевого командира


фото: DPA
Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира и грузинского спецназовца, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине

Об этом сообщает AFP .

Генпрокуратура ФРГ заявила, что у нее достаточно фактических доказательств причастности госорганов РФ или Чечне к убийству гражданина Грузии.

Добавим, Хангошвили застрелили в парке в районе Моабит Берлина. По подозрению в убийстве был задержан 49-летний уроженец Чечни, он находится в СИЗО. По версии следствия, с места происшествия стрелок скрылся на велосипеде. Следователи уверены, что убийство было заказным.

Убитый считался доверенным лицом органов безопасности, входил в состав антитеррористического подразделения грузинского МВД и участвовал в спецоперациях. Он помогал бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. В Тбилиси на него было совершено покушение, после чего Хангошвили убежал на Украину. Затем он перебрался в Берлин, где жил с женой и двумя детьми.

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