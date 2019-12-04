В России пригрозили Германии мерами из-за высылки своих дипломатов

4 декабря, 2019, 15:40

Министерство иностранных дел России пригрозило Германии соответствующими мерами в ответ на решение о высылке сотрудников российского посольства в Берлине

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, в российском внешнеполитическом ведомстве назвали действия Германии недружественными и пригрозили ответными мерами.

"Рассматриваем заявления немецкой стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс мер", - говорится в заявлении МИД РФ.

Напомним, ранее в Германии заявили о высылке двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В немецкой Генпрокуратуре утверждают, что имеют достаточно фактических доказательств причастности к убийству госорганов России.

Хангошвили считался доверенным лицом грузинских органов безопасности, входил в состав антитеррористического подразделения Министерства внутренних дел Грузии и участвовал в спецоперациях. Убитый помогал бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. В Тбилиси на него было совершено покушение, после чего Хангошвили убежал в Украине, а позже переехал в Берлин, где жил с женой и двумя детьми.