Лига Европы: какие команды вышли в плей-офф
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы с первых мест своих групп в плей-офф вышли испанская "Севилья", шведский "Мальме", швейцарский "Базель", австрийский ЛАСК "Линц", шотландский "Селтик", английский "Арсенал" , португальский "Порту", испанский "Эспаньол", бельгийский "Гент", турецкий "Башакшехир", португальская "Брага" и английский "Манчестер Юнайтед".
Из вторых позиций в 1/16 финала ЛЕ попали кипрский АПОЭЛ, датский "Копенгаген", испанский "Хетафе", румынский "Клуж", португальский "Спортинг", немецкий "Айнтрахт", шотландский "Рейнджерс", болгарский "Лудогорец", немецкий "Вольфсбург", итальянский "Рома", английский "Вульвергемптон" и нидерландский АЗ "Алкмар".
Из Лиги чемпионов в Лигу Европы вылетели бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос", донецкий "Шахтер", леверкузенский "Байер", австрийский "Зальцбург", миланский "Интер", португальская "Бенфика" и амстердамский "Аякс".
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 16 декабря. Начало в 14:00 по киевскому времени.
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