"Динамо" сыграло вничью с "Лугано" и позорно вылетело из Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Счет в матче был открыт в конце первого тайма, полузащитник Марко Аратора переиграл вратаря киевского "Динамо" Георгий Бущана. Украинцы забили тоже в конце, но уже второго тайма, на 94-й минуте встречи Виктор Цыганков забил гол престижа.
После 6 матчей группового раунда Лиги Европы киевляне завершили турнир на третьем месте, с 7 очками, в группе В, опередив "Лугано", у швейцарцев 3 балла. Победу в квартете получил "Мальме", у шведов 11 зачетных пунктов. Датский "Копенгаген" второй, у них 9 очков.
Лига Европы
Групповой раунд. 6-й тур
12 декабря
Группа B
"Динамо" (Украина) - "Лугано" (Швейцария) 1:1
Голы: Цыганков, 90+4 - Аратора, 45
"Лугано" Да Коста, Холендер, Яо, Кустодия, Обексер, Гвидотти (Вечей, 55), Дальмонте (Марич, 64), Ловрич (Чрингой, 84), Сульмоне, Дапрела, Аратора.
- Напомним, что накануне матча 6-го тура Лиги Европы против швейцарского "Лугано" полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков рассказал, что ожидает поддержку болельщиков .
- 8 декабря в Киеве "Динамо" в меньшинстве уступил "Заре" и опустился на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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