"Динамо" сыграло вничью с "Лугано" и позорно вылетело из Лиги Европы

12 декабря, 2019, 21:51

В 6-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" не смогло переиграть швейцарское "Лугано", сыграв вничью со счетом 1:1, украинцы позорно покинули турнир

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет в матче был открыт в конце первого тайма, полузащитник Марко Аратора переиграл вратаря киевского "Динамо" Георгий Бущана. Украинцы забили тоже в конце, но уже второго тайма, на 94-й минуте встречи Виктор Цыганков забил гол престижа.

После 6 матчей группового раунда Лиги Европы киевляне завершили турнир на третьем месте, с 7 очками, в группе В, опередив "Лугано", у швейцарцев 3 балла. Победу в квартете получил "Мальме", у шведов 11 зачетных пунктов. Датский "Копенгаген" второй, у них 9 очков.

Лига Европы

Групповой раунд. 6-й тур

12 декабря

Группа B

"Динамо" (Украина) - "Лугано" (Швейцария) 1:1

Голы: Цыганков, 90+4 - Аратора, 45

"Динамо": Бущан, Кадар, Попов, Миколенко, Кендзера (Цитаишвили, 64), Караваев, Шепелев, Де Пена (Гармаш, 77), Буяльский, Цыганков, Беседин (Соль, 81).

"Лугано" Да Коста, Холендер, Яо, Кустодия, Обексер, Гвидотти (Вечей, 55), Дальмонте (Марич, 64), Ловрич (Чрингой, 84), Сульмоне, Дапрела, Аратора.