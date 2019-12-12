"Александрия" завершает еврокубковый сезон поражением в Бельгии

12 декабря, 2019, 23:51

В шестом туре группового раунда Лиги Европы украинский "Александрия" проиграла бельгийскому "Гента" в матче без турнирного значения

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В начале первого тайма "Александрия" не смогла достойно противостоять атаке бельгийского "Гента" и пропустила два мяча, сначала на 7-й, а затем и на 16-й. Оба гола забил Лоран Депуатр, в этих забитых мячах следует украинского полузащитника Романа Безуса, в двух голах именно он стал ассистентом для Депуатра и отдал результативные передачи.

Футболисты украинской команды смогли ответить в начале второго тайма, защитник Дмитрий Мирошниченко поразил ворота бельгийцев на 47-й минуте - 2:1.

"Александрия завершила групповой раунд Лиги Европы на четвертом месте, с 3 очками. Победу в квартете и взял" Гент ", у бельгийцев 12 зачетных пунктов. Немецкий" Вольфсбург "второй, в них 11 очков. На третьем месте расположился французский" Сент-Этьен ", у которого только 4 балла.

Лига Европы

Групповой раунд. 6-й тур

12 декабря

Группа I

"Гент" (Бельгия) - "Александрия" (Украина) 2:1

Голы: Депуатр, 7, 16 - Мирошниченко, 47

"Гент": Камински, Монтес, Пластун, Люстиг, Асаре, Овусу, Безус (Домпу, 80), Одиджа, Кумс, Депуатр (Квиталая, 90 + 2), Яремчук (Чакватадзе, 73).

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко, Ковалец, Гречишкин, Запорожан (Довгий, 46), Лучкевич, Третьяков (Задерака, 79), Безбородко (Тейшейра, 86).