Хуже Кипра, но лучше России: появился обновленный рейтинг УЕФА
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на kassiesa.net
12 декабря были сыграны последние матчи группового раунда Лиги Европы, днем ранее Лиги чемпионов. Данную стадию Украина начинала с тремя представителями: донецкий "Шахтер" в Лиге чемпионов, киевское "Динамо" и "Александрия" в Лиге Европы. Весной же в еврокубках сыграют только "горняки", которые в групповом этапе ЛЧ заняли третье место в группе С и вылетели в 1/16 финала Лиги Европы.
Украинские клубы провалили еврокубковую осень, и об этом говорят числа и факты. Среди топ-10 стран в таблице коэффициентов УЕФА Украина находится на 9-м месте по количеству команд, которые не вылетели из еврокубков (1), ниже только Россия, представителей этой страны вообще не осталось в ЛЧ и ЛЕ.
В нынешнем сезоне все украинские клубы принесли в актив страны в таблице коэффициентов УЕФА 4.600 пунктов, в рейтинге для 2020 года это десятая ступень. Такая позиция дает право начинать вице-чемпиону страны борьбу за путевку в групповой раунд Лиги чемпионов со второго квалификационного раунда. Если Украина опустится на одиннадцатую позицию, то потеряет прямую путевку в групповой этап ЛЧ для чемпиона страны.
В рейтинге для 2021-го года ситуация Украины критическая, мы расположились на 13-й строчке, пропустив вперед Кипр, их представитель АПОЭЛ в нынешнем сезоне набрал больше чем все украинские клубы вместе взятые. Так в случае еще одного провального еврокубкового сезона мы можем расположиться за пределами топ-15.
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.
- 12 декабря в шестом туре группового раунда Лиги Европы украинская "Александрия" проиграла бельгийскому "Гента " в матче без турнирного значения.
- 12 декабря в 6-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" не смогло переиграть швейцарское "Лугано" , сыграв вничью со счетом 1: 1, украинцы позорно покинули турнир.
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