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Espreso.tvСпортБиатлон: Подручный финишировал в топ-10

Биатлон: Подручный финишировал в топ-10


фото: champion.com.ua
13 декабря в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира прошла мужская спринтерская гонка, украинец Дмитрий Подручный финишировал девятым

Об этом сообщает Еспресо.TV .

109 биатлонистов приняли участие в суперспринтерской гонке, в рамке второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, среди них было 5 украинцев.

Лучшим из наших соотечественников оказался Дмитрий Подручный, который занял 9 место, украинец завершил гонку с одним промахом.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бо. Вторым стал Симон Детье из Франции, третье место взял россиянин Александр Логинов.

Кубок мира, 2-й этап

Хохфильцен (Австрия)

Мужчины, спринт

1. Йоханнес Бо (Норвегия) 25.07,8 (1)

2. Симон Детье (Франция) +7,8 (1)

3. Александр Логинов (Россия) +14,6 (0)
...
9. Дмитрий Подручный (Украина) +37,6 (1)
27. Антон Дудченко (Украина) +1.16,1 (0)
60. Артем Прима (Украина) +2.10,6 (3)
68. Руслан Ткаленко (Украина) +2.15,7 (3)
76. Артем Тищенко (Украина) +2.34,6 (2)
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