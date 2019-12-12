 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБиатлон: украинка Меркушина взяла серебро в суперспринте

Биатлон: украинка Меркушина взяла серебро в суперспринте


фото: biathlon.com.ua
В четверг, 12 декабря, в итальянском Риднау, в рамках второго этапа Кубка IBU, состоялась женская суперспринтерская гонка, украинка Анастасия Меркушина финишировала второй

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После четвертой стрельбы Анастасия Меркушина шла лидером на, но шведка Ингела Андерссон сумела опередить украинку. Третье место заняла француженка Лу Жанмонно Лоран. Остальные украинки расположились во второй части финишного протокола.

Кубок IBU 2-й этап

Риднау (Италия)

Женщины, суперспринт

1. Ингела Андерссон (Швеция) 16.26,1 (3)
2. Анастасия Меркушина (Украина) +1,7 (3)
3. Лу Жанмонно Лоран (Франция) +5,9 (1)
...
18. Юлия Журавок (Украина) +56,5 (3)
23. Екатерина Бех (Украина) +1.16,0 (6)
25. Надежда Белкина (Украина) +1.20,2 (5)
29. Ольга Абрамова (4 + 3) +2: 00,1
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать