Биатлон: украинка Меркушина взяла серебро в суперспринте
12 декабря, 2019, 18:56
В четверг, 12 декабря, в итальянском Риднау, в рамках второго этапа Кубка IBU, состоялась женская суперспринтерская гонка, украинка Анастасия Меркушина финишировала второй
Об этом сообщает Еспресо.TV .
После четвертой стрельбы Анастасия Меркушина шла лидером на, но шведка Ингела Андерссон сумела опередить украинку. Третье место заняла француженка Лу Жанмонно Лоран. Остальные украинки расположились во второй части финишного протокола.
Кубок IBU 2-й этап
Риднау (Италия)
Женщины, суперспринт
1. Ингела Андерссон (Швеция) 16.26,1 (3)
2. Анастасия Меркушина (Украина) +1,7 (3)
3. Лу Жанмонно Лоран (Франция) +5,9 (1)
...
18. Юлия Журавок (Украина) +56,5 (3)
23. Екатерина Бех (Украина) +1.16,0 (6)
25. Надежда Белкина (Украина) +1.20,2 (5)
29. Ольга Абрамова (4 + 3) +2: 00,1
3. Лу Жанмонно Лоран (Франция) +5,9 (1)
...
18. Юлия Журавок (Украина) +56,5 (3)
23. Екатерина Бех (Украина) +1.16,0 (6)
25. Надежда Белкина (Украина) +1.20,2 (5)
29. Ольга Абрамова (4 + 3) +2: 00,1
- 12 декабря, в итальянском Риднау в рамках второго этапа Кубка IBU состоялась мужская суперспринтерская гонка, в которой украинец Сергей Семенов занял четвертое место .
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