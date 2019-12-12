Биатлон: украинец Семенов остановился в шаге от бронзы
12 декабря, 2019, 18:33
В четверг, 12 декабря, в итальянском Риднау, в рамках второго этапа Кубка IBU, состоялась мужская суперспринтерская гонка, в которой украинец Сергей Семенов занял четвертое место
Об этом сообщает sport.ua.
Украинцы Сергей Семенов и Богдан Цымбал первые три огневых рубежа прошли без промахов, но на завершающей стрельбе были вынуждены доставать по запасному патрону. Для Андрея Доценко гонка завершилась неудачно, после трех штрафных кругов он финишировал 27-м.
Победу одержал известный норвежец Ларс-Хельге Биркланд, второе место у представителя Италии Руди Дзин. Замкнул тройку призеров вышеупомянутый француз Мартен Перрилья Боттона.
Кубок IBU 1-й этап
Риднау (Италия)
Мужчины, суперспринтом
1. Ларс-Хельге Биркланд (Норвегия) 14.39,6 (3)
2. Руди Дзин (Италия) + 7,5 (1)
3. Мартен Перрилья Боттона (Франция) +8,5 (3)
...
4. Сергей Семенов (Украина) +9,0 (1)
6. Богдан Цымбал (Украина) +12,4 (2)
27. Андрей Доценко (Украина) +1.48,6 (6)
2. Руди Дзин (Италия) + 7,5 (1)
3. Мартен Перрилья Боттона (Франция) +8,5 (3)
...
4. Сергей Семенов (Украина) +9,0 (1)
6. Богдан Цымбал (Украина) +12,4 (2)
27. Андрей Доценко (Украина) +1.48,6 (6)
- Напомним, 5 декабря Юлия Джима завоевала серебро в индивидуальной гонке в Эстерсунде и принесла сборной Украины первую в сезоне награду Кубка мира .
- 7 декабря в Эстерсунде мужская сборная Украины заняла в эстафете шестое место .
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