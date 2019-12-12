В Берлине объявили чрезвычайную ситуацию по климату
12 декабря, 2019, 08:15
Парламент Берлина постановил объявить чрезвычайную ситуацию по климату с целью уменьшения выбросов CO2
Об этом сообщает немецкое издание rbb.
"Мы заявили, что хотим выйти за рамки наших прежних целей по сокращению выбросов CO2 на 85% по сравнению с 1990 годом. Мы хотим добиться значительно большего, чем эти 85%", - заявил мэр Берлина Михаэль Мюллер.
При этом депутат от "зеленых" Реджина Гюнтер требовала цели в 95% уменьшения выбросов углерода.
В то же время некоторые депутаты раскритиковали решение, назвав его символическим и отметив недостаточность реальных действий по уменьшению вредных выбросов, в частности отсутствием расширения метро в столице Германии.
По данным издания, в Германии уже около 50 муниципалитетов объявили чрезвычайную климатическую ситуацию.
- Напомним, в ООН заявили об угрозе массового вымирания и призвали к немедленным климатическим мероприятияс.
- Европарламент объявил чрезвычайную ситуацию по климату и экологии.
- По данным международной группы полярных исследователей, Гренландия тает в 7 раз быстрее , чем в 1990-х годах.
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