В Берлине объявили чрезвычайную ситуацию по климату

12 декабря, 2019, 08:15

Парламент Берлина постановил объявить чрезвычайную ситуацию по климату с целью уменьшения выбросов CO2

Об этом сообщает немецкое издание rbb.

"Мы заявили, что хотим выйти за рамки наших прежних целей по сокращению выбросов CO2 на 85% по сравнению с 1990 годом. Мы хотим добиться значительно большего, чем эти 85%", - заявил мэр Берлина Михаэль Мюллер.

При этом депутат от "зеленых" Реджина Гюнтер требовала цели в 95% уменьшения выбросов углерода.

В то же время некоторые депутаты раскритиковали решение, назвав его символическим и отметив недостаточность реальных действий по уменьшению вредных выбросов, в частности отсутствием расширения метро в столице Германии.

По данным издания, в Германии уже около 50 муниципалитетов объявили чрезвычайную климатическую ситуацию.