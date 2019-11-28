"Земля станет непригодной для человека": в ООН заявили об угрозе массового вымирания и призвали к немедленным климатическим мероприятиям

28 ноября, 2019, 08:37

В результате деятельности человечества планету ожидает повышение температуры, что приведет к массовому вымиранию биологических видов и сделает часть планеты непригодной для жизни

Об этом говорится в отчете Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), передает "Укринформ".

"Мы на пути к повышению температуры более чем на три градуса. Это приведет к массовому вымиранию биологических видов, и значительная часть планеты может стать непригодной для жизни человека", - говорится в отчете.

По данным исследователей, даже повышение температуры более чем 1,5 °C будет иметь климатические последствия. Для ограничения потепления на этом уровне, по подсчетам ученых, выбросы парниковых газов должны сокращаться на 7,6% ежегодно в течение следующего десятилетия.

Предполагается, что страны мира значительно усилят свои обязательства по выбросам парниковых газов на конференции ООН по климату в декабре 2020 году в Глазго.

Однако исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен отмечает, что ситуация требует немедленного решения уже сейчас и ждать еще год нельзя

"Каждый город, регион, предприятие или отдельное лицо должны действовать уже сейчас. Нам нужны быстрые победы, чтобы максимально сократить выбросы в 2020 году, а затем усилить национальные климатические обязательства, чтобы запустить экономические и общественные преобразования. Мы должны наверстать упущенное в предыдущие года. Если мы этого не сделаем, наша цель - потепление лишь на 1,5 °C к 2030 году - останется недостижимой ", - заявила Андерсен.

Лидерами этого процесса сокращения выбросов и увеличения национальных климатических обязательств должны стать развитые страны (G20), которые дают больше всего выбросов - около 78%. При этом развивающиеся страны могут изучить опыт развитых государств и даже превзойти их, применяя чистые технологии.

В исследовании отмечается, что достичь поставленной цели (1,5 °C до 2030 года) и предотвратить катастрофу вполне возможно.

"Многие правительства, города, предприятия и инвесторы участвуют в амбициозных инициативах по сокращению выбросов", - говорится в отчете.

"Мы надеемся достичь сокращения выбросов на 7,6% ежегодно. Возможно ли это? Вполне. Понадобится для этого политическая воля? Да. Нужно привлекать частный сектор? Да. И наука говорит, что мы можем это сделать", - заявила исполнительный директор ЮНЭП.

Сейчас меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года регулирует Парижское соглашение о противодействии глобальному потеплению, которое подписали 175 стран. Его одобрили на конференции ООН по климату в Париже в декабре 2015 года. В июне 2017 г. США объявили о выходе из соглашения. В соответствии с соглашением страны обязуются принимать меры, чтобы удержать рост общемировой температуры на уровне менее 2 °C и направлять усилия на ограничение роста температуры до 1,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой (1850-1900 гг.). Ранее считалось, что для достижения этой цели нужно ежегодно сокращать выбросы на 5-6%.