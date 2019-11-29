Европарламент объявил чрезвычайную ситуацию по климату и экологии
Об этом говорится на сайте Европарламента.
"Накануне Конференции ООН по вопросам изменения климата COP25 в Мадриде 2-13 декабря парламент в четверг утвердил резолюцию, которая объявляет чрезвычайную ситуацию в климате и окружающей среде в Европе и во всем мире", - говорится в сообщении.
Депутаты рекомендовали Еврокомиссии обеспечить все соответствующие законодательные и бюджетные предложения с целью ограничения глобального потепления до температуры ниже 1,5 ° C.
Европарламент также призывает ЕС как можно быстрее, но не позднее 2050 году представить стратегию достижения показателей в соответствии с Конвенцией ООН об изменении климата. Евродепутаты также призвали нового президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Лейен поставить цель сокращения к 2030 году выбросов парниковых газов на 55%.
Также депутаты требуют усилить глобальные сокращения выбросов для авиации и судоходства. Европарламент отмечает, что текущие амбиции в области авиации и судоходства не соответствуют необходимым сокращением выбросов и все страны должны включать сокращение выбросов от международного судоходства и авиации в свои национальные планы. Депутаты призывают Еврокомиссию предложить включить морской сектор в систему торговли выбросами ЕС.
Кроме того, Европарламент отмечает, что необходимо больше финансовой поддержки для борьбы с изменениями климата, а страны Евросоюза с 2020 года должны удвоить свои вклады в международный Зеленый климатический фонд и прекратить субсидировать ископаемое топливо.
- Напомним, в ООН заявили о угрозу массового вымирания и призвали к немедленным климатических мероприятий.
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