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Espreso.tvОбществоГренландия тает в 7 раз быстрее, чем в 1990-х, - исследование

Гренландия тает в 7 раз быстрее, чем в 1990-х, - исследование

На протяжении последних 26 лет скорость таяния льда в Гренландии увеличилась в 7 раз

Об этом говорится в исследовании международной группы полярных исследователей, передает ВВС .

Ученые проанализировали спутниковые снымки с 1992 по 2018 год и выяснили, что за это время Гренландия потеряла 3,8 трлн тонн льда - это соответствует росту уровня мирового океана на 10,6 мм.

При этом ученые зафиксировали, что скорость таяния постоянно растет. Так, в начале 1990-х этот показатель составлял около 1 мм роста уровня воды, а по состоянию на сейчас он достигает уже 7 мм.

Такие темпы таяния в одной только Гренландии могут привести к росту уровня мирового океана на 7 см - без учета других факторов. Это приведет к затоплению значительных участков суши.

"Каждый сантиметр роста уровня океана означает угрозу затопления для 6 млн человек", - пояснил один из авторов исследования профессор Энди Шеперд.

В среднем в Гренландии ежегодно тает около 250 млрд тонн льда, однако 2019 год был аномально жарким. Так, в прибрежном городе Илулиссат температура воздуха достигала +20°C. В результате таких условий Гренландия потеряла в 2019 году 370 млрд тонн льда.

В 2013 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата спрогнозировала, что к 2100 году уровень воды в мировом океане вырастет на 60 см. Другие исследования показали, что уровень воды может вырасти еще больше.

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