Доллар упал до нового рекордно низкого показателя
12 декабря, 2019, 10:00
Национальный банк Украины вновь усилил позиции гривны: официальный курс к доллару на 12 декабря установлен на уровне 23,60 грн
Об этом говорится в данных регулятора.
Таким образом доллар США потерял 8 копеек и стоит 23,60 грн. Это - самый низкий показатель за почти четыре последних года. Последний раз на таком низком уровне доллар был 14 января 2016-го, когда стоил 23,64 грн.
Евро подешевел на 10 копеек и составляет 26,14 грн.
- Напомним, в понедельник гривня всего за сутки "выбила" у доллара 19 копеек.
- До этого Рада Национального банка Украины признала неэффективной деятельность правления регулятора в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году.
- Национальный банк объяснил укрепление курса гривны переходом от фиксированного курса к плавающему, в котором курс соответствует реальному состоянию экономики.
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