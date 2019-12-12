Доллар упал до нового рекордно низкого показателя

12 декабря, 2019, 10:00

Национальный банк Украины вновь усилил позиции гривны: официальный курс к доллару на 12 декабря установлен на уровне 23,60 грн

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом доллар США потерял 8 копеек и стоит 23,60 грн. Это - самый низкий показатель за почти четыре последних года. Последний раз на таком низком уровне доллар был 14 января 2016-го, когда стоил 23,64 грн.

Евро подешевел на 10 копеек и составляет 26,14 грн.

Напомним, в понедельник гривня всего за сутки "выбила" у доллара 19 копеек.

До этого Рада Национального банка Украины признала неэффективной деятельность правления регулятора в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году.

Национальный банк объяснил укрепление курса гривны переходом от фиксированного курса к плавающему, в котором курс соответствует реальному состоянию экономики.



