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Espreso.tvОбществоДоллар упал до нового рекордно низкого показателя

Доллар упал до нового рекордно низкого показателя

Национальный банк Украины вновь усилил позиции гривны: официальный курс к доллару на 12 декабря установлен на уровне 23,60 грн

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом доллар США потерял 8 копеек и стоит 23,60 грн. Это - самый низкий показатель за почти четыре последних года. Последний раз на таком низком уровне доллар был 14 января 2016-го, когда стоил 23,64 грн.

Евро подешевел на 10 копеек и составляет 26,14 грн.


 

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