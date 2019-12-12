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Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Лугано": где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Динамо" - "Лугано": где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: Reuters
Сегодня, 12 декабря, в 6-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" встречается со швейцарским "Лугано"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После 5-го тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" занимает третье место и имеет в активе 6 очков. Первым в группе идет датский "Копенгаген", у команды 9 зачетных баллов. На второй позиции расположился шведский "Мальме", 8 пунктов. Замыкает квартет швейцарский "Лугано", в активе команды только 2 пункта.

Лига Европы

Групповой раунд. 6-й тур

12 декабря

Группа B

"Динамо" (Украина) - "Лугано" (Швейцария)

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало - 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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