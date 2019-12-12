"Динамо" - "Лугано": где и когда смотреть матч Лиги Европы
12 декабря, 2019, 08:49
Сегодня, 12 декабря, в 6-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" встречается со швейцарским "Лугано"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
После 5-го тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" занимает третье место и имеет в активе 6 очков. Первым в группе идет датский "Копенгаген", у команды 9 зачетных баллов. На второй позиции расположился шведский "Мальме", 8 пунктов. Замыкает квартет швейцарский "Лугано", в активе команды только 2 пункта.
Лига Европы
Групповой раунд. 6-й тур
12 декабря
Группа B
"Динамо" (Украина) - "Лугано" (Швейцария)
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало - 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, что накануне матча 6-го тура Лиги Европы против швейцарского "Лугано" полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков рассказал, что ожидает поддержку болельщиков.
- 8 декабря в Киеве "Динамо" в меньшинстве уступило "Заре" и опустилось на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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