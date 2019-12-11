 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМы не просим, чтобы нас носили на руках, - Цыганков

Мы не просим, чтобы нас носили на руках, - Цыганков


фото: dynamo.kyiv.com
Накануне матча 6-го тура Лиги Европы против швейцарского "Лугано" полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков рассказал, что ожидает поддержку болельщиков

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

На предматчевой пресс-конференции, посвященной встрече 6-го тура группового раунда Лиги Европы против швейцарского "Лугано", полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков рассказал о своем отношении к турнирному положению украинской команды.

"Мы не просим, чтобы нас носили на руках. Мы хотим выходить и играть на победу, достигать результата. Считаю, что для болельщиков, для клуба в целом это очень важно. Конечно, ФК "Динамо" Киев должен исходить из следующих групп с первого места . Но ситуация так сложилась. Надеюсь, болельщики придут завтра, поддержат нас, и мы одержим победу", - сказал Цыганков.

После 5-го тура группового раунда Лиги Европы у киевского "Динамо" третья строчка и 6 очков. Для выхода в 1/16 финала турнира, команде Алексея Михайличенко нужно победить "Лугано".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать