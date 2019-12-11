Мы не просим, чтобы нас носили на руках, - Цыганков

11 декабря, 2019, 18:47

Накануне матча 6-го тура Лиги Европы против швейцарского "Лугано" полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков рассказал, что ожидает поддержку болельщиков

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

На предматчевой пресс-конференции, посвященной встрече 6-го тура группового раунда Лиги Европы против швейцарского "Лугано", полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков рассказал о своем отношении к турнирному положению украинской команды.

"Мы не просим, чтобы нас носили на руках. Мы хотим выходить и играть на победу, достигать результата. Считаю, что для болельщиков, для клуба в целом это очень важно. Конечно, ФК "Динамо" Киев должен исходить из следующих групп с первого места . Но ситуация так сложилась. Надеюсь, болельщики придут завтра, поддержат нас, и мы одержим победу", - сказал Цыганков.

После 5-го тура группового раунда Лиги Европы у киевского "Динамо" третья строчка и 6 очков. Для выхода в 1/16 финала турнира, команде Алексея Михайличенко нужно победить "Лугано".