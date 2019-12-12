Промоутер Ломаченко обозвал Руиса жирной свиньей
Об этом сообщает Boxing News 24 .
По словам Арума, во втором поединке против Джошуа за титулы чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе, Энди Руис забыл, что бойцы имеют ответственность не только перед собой , но и перед публикой.
"У бойцов есть ответственность не только перед собой, но и перед публикой. Руис отказался от нее, когда вышел на ринг и выглядел, как жирная свинья. При этом он еще и рассчитывал, что сможет защитить свои титулы", - сказал Арум.
В то же время, промоутер убежден, что Джошуа не нужно петь дифирамбы, ведь Руиса в таком состоянии был обязан побеждать любой нормальный тяжеловес.
"Это был не бой. Любой нормальный тяжеловес победил бы Энди Руиса в тот вечер. Вы понимаете это, как и я. Джошуа сделал то, что от него требовалось, не нужно петь ему дифирамбы. Многие тяжеловесы, увидев, в какой форме находится Руис, попытались бы его нокаутировать. Им это удалось", - убежден Арум.
- Напомним, 7 декабря в Саудовской Аравии в бою-реванше Джошуа победил по очкам Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.
- Отец американского боксера Энди Руиса заявил, что он провалил подготовку к матчу-реваншу с британцем Энтони Джошуа.
- Энди Руис назвал главной причиной поражения от британца Энтони Джошуа лишний вес.
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