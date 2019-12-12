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Espreso.tvСпортПромоутер Ломаченко обозвал Руиса жирной свиньей

Промоутер Ломаченко обозвал Руиса жирной свиньей


фото: REUTERS
Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что американец Энди Руис в реванше с британцем Энтони Джоуша выглядел, как жирная свинья

Об этом сообщает Boxing News 24 .

По словам Арума, во втором поединке против Джошуа за титулы чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе, Энди Руис забыл, что бойцы имеют ответственность не только перед собой , но и перед публикой.

"У бойцов есть ответственность не только перед собой, но и перед публикой. Руис отказался от нее, когда вышел на ринг и выглядел, как жирная свинья. При этом он еще и рассчитывал, что сможет защитить свои титулы", - сказал Арум.

В то же время, промоутер убежден, что Джошуа не нужно петь дифирамбы, ведь Руиса в таком состоянии был обязан побеждать любой нормальный тяжеловес.

"Это был не бой. Любой нормальный тяжеловес победил бы Энди Руиса в тот вечер. Вы понимаете это, как и я. Джошуа сделал то, что от него требовалось, не нужно петь ему дифирамбы. Многие тяжеловесы, увидев, в какой форме находится Руис, попытались бы его нокаутировать. Им это удалось", - убежден Арум.

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