Ярмоленко стал главным героем рождественского ролика "Вест Хэма"

27 ноября, 2019, 13:06

Украинский футболист английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко снялся в клубном ролике, посвященном Рождеству

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба .

Андрей Ярмоленко продолжает набирать медийной популярности в Англии. На этот раз вингер "Вест Хэма" снялся в клубном ролике, посвященном Рождеству.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 12 матчей, и забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. В чемпионате Англии "Вест Хэм" идет на 17-й строчке, команда находится на расстоянии 3 очков в зону вылета, всего в команды 13 зачетных баллов.