Ярмоленко стал главным героем рождественского ролика "Вест Хэма"
27 ноября, 2019, 13:06
Украинский футболист английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко снялся в клубном ролике, посвященном Рождеству
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба .
Андрей Ярмоленко продолжает набирать медийной популярности в Англии. На этот раз вингер "Вест Хэма" снялся в клубном ролике, посвященном Рождеству.
В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 12 матчей, и забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. В чемпионате Англии "Вест Хэм" идет на 17-й строчке, команда находится на расстоянии 3 очков в зону вылета, всего в команды 13 зачетных баллов.
- 23 ноября в 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, уступил на своем поле "Тоттенхэма" , под руководством нового тренера - португальца Жозе Моуринью.
- 9 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" с Украинской Андрея Ярмоленко в составе проиграл "Бернли" со счетом 0: 3.
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