"Вест Хэм" с Ярмоленко проиграл "Тоттенхэму" в дебютном матче Моуринью
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Тоттенхэм" уверенно начал матч и уже в начале второго тайма вел с разгромным счетом. На 36-й минуте забил Сон Хин Мин, на 43-й минуте отличился Лукас, а на 49-й - точный удар нанес Кейн.
На 73-й минуте Мичейл Антонио сократил отставание "Вест Хэма" в счете. В компенсированное арбитром время еще один гол забил Анджело Огбонна, однако спастись от поражения команде Почеттино не удалось.
Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе "Вест Хэма" и был заменен на 56-й минуте.
"Тоттенхэм" в дебютном матче Жозе Моуринью на посту главного тренера победил "Вест Хэм" 3: 1, набрал 17 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице. Команда Ярмоленко имеет 13 пунктов и занимает 16-е место.
Чемпионат Англии
13-й тур
23 ноября
"Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 2: 3
Голы: Антонио, 73, Огбонна, 90 6 - Сон Хин Мин, 36, Лукас, 43, Кейн, 49
- Напомним, 20 ноября Жозе Моуринью стал новым главным тренером лондонского "Тоттенхэма".
- 19 ноября "Тоттенхэм" объявил об отставке главного тренера команды Почеттино.
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