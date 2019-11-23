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Espreso.tvСпорт"Вест Хэм" с Ярмоленко проиграл "Тоттенхэму" в дебютном матче Моуринью

"Вест Хэм" с Ярмоленко проиграл "Тоттенхэму" в дебютном матче Моуринью


фото: REUTERS
В 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, уступил на своем поле "Тоттенхэму", под руководством нового тренера - португальца Жозе Моуринью

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Тоттенхэм" уверенно начал матч и уже в начале второго тайма вел с разгромным счетом. На 36-й минуте забил Сон Хин Мин, на 43-й минуте отличился Лукас, а на 49-й - точный удар нанес Кейн.

На 73-й минуте Мичейл Антонио сократил отставание "Вест Хэма" в счете. В компенсированное арбитром время еще один гол забил Анджело Огбонна, однако спастись от поражения команде Почеттино не удалось.

Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе "Вест Хэма" и был заменен на 56-й минуте.

"Тоттенхэм" в дебютном матче Жозе Моуринью на посту главного тренера победил "Вест Хэм" 3: 1, набрал 17 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице. Команда Ярмоленко имеет 13 пунктов и занимает 16-е место.

Чемпионат Англии

13-й тур

23 ноября

"Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 2: 3

Голы: Антонио, 73, Огбонна, 90 6 - Сон Хин Мин, 36, Лукас, 43, Кейн, 49

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