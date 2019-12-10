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Espreso.tvОбществоВыборы в ОРДЛО: Аваков назвал компромисс по поводу контроля над участком границы с РФ

Выборы в ОРДЛО: Аваков назвал компромисс по поводу контроля над участком границы с РФ


фото: gordonua
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинская полиция зайдет на оккупированные территории Донецкой и Луганской области, когда их оставят незаконные вооруженные формирования, и готова патрулировать с "представителями территориальных общин"

Об этом Аваков заявил в комментарии украинским СМИ после встречи в "нормандском формате", передает Громадское.

"Компромисс возможен: мы не за месяц до выборов возьмем границу, а за 2 дня. Мы потихоньку... у нас есть 408 км границ, мы будем ежедневно уменьшать и за день до выборов - раз и вся граница у нас под контролем. Чем не компромисс?" - сказал Аваков.

Министр отметил, что сейчас к передаче границы Украины не готов именно президент РФ Владимир Путин.

"Украинская полиция зайдет на освобожденные от бандформирований территории и готова патрулировать вместе с представителями территориальных общин. Мы готовы. Это самый тяжелый переходный период, он продлится полгода, год или сколько он там будет продолжаться. Но мы готовы пройти. Это наша общая позиция - украинской делегации . Но это когда потом будет, когда уже все со всем согласятся. А пока мы видим, что Путин нам не готов отдавать границу", - сказал Аваков.

  • Напомним, после Нормандского саммита президент Зеленский заявил, что действующий закон об особом статусе Донбасса продолжат на год.
  • С сильного коммюнике по итогам саммита стало известно, что планируется разведение войск еще на трех участках линии разграничения.
  • Зеленский рассказал, что к вопросу возвращения участка и границы под контроль Украины "нормандская четверка" вернется на следующем саммите через 4 месяца.

 

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