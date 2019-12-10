Выборы в ОРДЛО: Аваков назвал компромисс по поводу контроля над участком границы с РФ
Об этом Аваков заявил в комментарии украинским СМИ после встречи в "нормандском формате", передает Громадское.
"Компромисс возможен: мы не за месяц до выборов возьмем границу, а за 2 дня. Мы потихоньку... у нас есть 408 км границ, мы будем ежедневно уменьшать и за день до выборов - раз и вся граница у нас под контролем. Чем не компромисс?" - сказал Аваков.
Министр отметил, что сейчас к передаче границы Украины не готов именно президент РФ Владимир Путин.
"Украинская полиция зайдет на освобожденные от бандформирований территории и готова патрулировать вместе с представителями территориальных общин. Мы готовы. Это самый тяжелый переходный период, он продлится полгода, год или сколько он там будет продолжаться. Но мы готовы пройти. Это наша общая позиция - украинской делегации . Но это когда потом будет, когда уже все со всем согласятся. А пока мы видим, что Путин нам не готов отдавать границу", - сказал Аваков.
Глава МВД Аваков рассказал о планах по работе полиции на территориях Донбасса, должны освободить от боевиков pic.twitter.com/XnUpPKNxK4- hromadske (@HromadskeUA) December 10, 2019
- Напомним, после Нормандского саммита президент Зеленский заявил, что действующий закон об особом статусе Донбасса продолжат на год.
- С сильного коммюнике по итогам саммита стало известно, что планируется разведение войск еще на трех участках линии разграничения.
- Зеленский рассказал, что к вопросу возвращения участка и границы под контроль Украины "нормандская четверка" вернется на следующем саммите через 4 месяца.
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