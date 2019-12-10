Нормандский саммит: ожидается разведение сил еще на трех участках
10 декабря, 2019, 01:41
В коммюнике Нормандского саммита прописано новое разведения войск
Об этом говорится в тексте коммюнике.
"Они (стороны, - ред.) поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года", - говорится в документе.
- Ранее, по данным источника в украинской делегации сообщалось, что российская сторона на переговорах настаивала на разведении сил по всей линии соприкосновения, однако на данный момент согласовано только три участка.
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