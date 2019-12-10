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Espreso.tvОбществоНормандский саммит: ожидается разведение сил еще на трех участках

Нормандский саммит: ожидается разведение сил еще на трех участках


фото: Reuters
В коммюнике Нормандского саммита прописано новое разведения войск

Об этом говорится в тексте коммюнике.

"Они (стороны, - ред.) поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года", - говорится в документе.

  • Ранее, по данным источника в украинской делегации сообщалось, что российская сторона на переговорах настаивала на разведении сил по всей линии соприкосновения, однако на данный момент согласовано только три участка.
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