Нормандский саммит: ожидается разведение сил еще на трех участках

10 декабря, 2019, 01:41

В коммюнике Нормандского саммита прописано новое разведения войск

Об этом говорится в тексте коммюнике.

"Они (стороны, - ред.) поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года", - говорится в документе.