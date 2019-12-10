"Я настаивал на возвращении контроля над государственной границей", - Зеленский об итогах Нормандского саммита

10 декабря, 2019, 00:53

На Нормандском саммите поднимался вопрос о контроле Украины над границей с Россией на Донбассе

Об этом на пресс-конференции по итогам Нормандского саммита заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Еспресо.TV.

"Официально это была встреча 4 лидеров, но вместе со мной были все украинцы. Сегодня было долго, но предметно и важно. Потому что мы не просто обсудили вопросы, но договорились о четких шагах и сроках их выполнения", - сказал Зеленский.

По его словам, украинская сторона настаивала, что решение всех вопросов невозможно без урегулирования безопасности.

"Согласовали очень важные вещи. Первое - это полное всестороннее прекращение огня до конца 2019 года. Для мониторинга участники напомнили о доступе ОБСЕ и расширении мандата с возможностью осуществлять его круглосуточно. Разминирование территорий. Освобождение пленных до 31 декабря 2019 года, обмен всех на всех, - сказал президент Украины.

По его словам, поднимался вопрос о контроле над границей.

"Я настаивал на возвращении контроля за государственной границей. Мы вернемся к этому вопросу через 4 месяца. Также я говорил о выводе всех вооруженных иностранных формирований", - добавил президент.