Гриб, Сущенко и еще 8 заключенных Кремля улетели на реабилитацию в Латвию
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Сегодня в Латвию вылетели 10 наших соотечественников - бывших политзаключенных Кремля. Украинцы, которые были освобождены осенью этого года из русского плена, выбыли за границу на реабилитацию", - говорится в сообщении.
Бывшие политзаключенные отправились в Юрмалу. Пограничники обеспечили им "максимально быстрое и комфортное" оформление в пункте пропуска "Борисполь".
"Мы благодарим латвийское правительство за это приглашение. Спасибо и нашим пограничникам, которые помогли и обеспечили доставку группы и их родных в Борисполь, а также помогли быстро пройти паспортный контроль, - отметил начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Игорь Гриб, отец бывшего пленника Павла Гриба.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что бывшие политзаключенные Николай Карпюк и Владимир Балух будут работать в офисе омбудсмена .
- Бывший пленник Кремля Олег Сенцов сообщил, что стал на учет в военкомат.
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