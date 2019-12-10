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Espreso.tvВойна с РФГриб, Сущенко и еще 8 заключенных Кремля улетели на реабилитацию в Латвию

Гриб, Сущенко и еще 8 заключенных Кремля улетели на реабилитацию в Латвию

10 бывших политзаключенных отправились в Юрмалу

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня в Латвию вылетели 10 наших соотечественников - бывших политзаключенных Кремля. Украинцы, которые были освобождены осенью этого года из русского плена, выбыли за границу на реабилитацию", - говорится в сообщении.

Бывшие политзаключенные отправились в Юрмалу. Пограничники обеспечили им "максимально быстрое и комфортное" оформление в пункте пропуска "Борисполь".

"Мы благодарим латвийское правительство за это приглашение. Спасибо и нашим пограничникам, которые помогли и обеспечили доставку группы и их родных в Борисполь, а также помогли быстро пройти паспортный контроль, - отметил начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Игорь Гриб, отец бывшего пленника Павла Гриба.

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