Политзаключенные Балух и Карпюк будут работать в офисе Денисовой
Об этом она написала в Facebook.
"В ближайшее время Николай Карпюк, возглавил общественную организацию "Украинский центр предотвращения пыток" моим приказом будет назначен членом Экспертного совета при Уполномоченном ВРУ по правам человека, а Владимир Балух войдет в Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма при Уполномоченном", - написала Денисова .
По ее словам, с Карпюком и Балухом был подписан меморандум о сотрудничестве в части предотвращения пыток.
Ожидается, что первый совместный мониторинговый визит состоится в Лукьяновское СИЗО.
"Уверена, что наше сотрудничество будет плодотворным и поможет обеспечить и защитить права наших граждан, находящихся в местах несвободы, в том числе на территории РФ, части временно оккупированного Донбасса и временно оккупированного Крыма", - добавила Денисова.
- Узники Кремля, освобожденные при обмене между Украиной и РФ, встретились с послами западных стран.
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