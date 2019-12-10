Политзаключенные Балух и Карпюк будут работать в офисе Денисовой

10 декабря, 2019, 16:35

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что бывшие политзаключенные Николай Карпюк и Владимир Балух будут работать в офисе омбудсмена

Об этом она написала в Facebook.

"В ближайшее время Николай Карпюк, возглавил общественную организацию "Украинский центр предотвращения пыток" моим приказом будет назначен членом Экспертного совета при Уполномоченном ВРУ по правам человека, а Владимир Балух войдет в Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма при Уполномоченном", - написала Денисова .

По ее словам, с Карпюком и Балухом был подписан меморандум о сотрудничестве в части предотвращения пыток.

Ожидается, что первый совместный мониторинговый визит состоится в Лукьяновское СИЗО.

"Уверена, что наше сотрудничество будет плодотворным и поможет обеспечить и защитить права наших граждан, находящихся в местах несвободы, в том числе на территории РФ, части временно оккупированного Донбасса и временно оккупированного Крыма", - добавила Денисова.