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Espreso.tvОбщество"Теперь я солдат запаса": Сенцов встал на учет в киевском военкомате

"Теперь я солдат запаса": Сенцов встал на учет в киевском военкомате

Олег Сенцов
Олег Сенцов
фото: Олег Сенцов
Бывший пленник Кремля сообщил, что стал на учет в военкомат

Об этом Олег Сенцов сообщил в Facebook.

"Так как я сейчас почти киевлянин, пошел и встал на воинский учет. Теперь я солдат запаса и если что ... Военкоматы, конечно, поражают своей обшарпанностью, но люди внутри очень хорошие", - написал Сенцов.

Также он добавил, что так и с Украиной: "Народ хороший, а нормальное государство построить никак не в состоянии."

  • Напомним, 26 ноября Олегу Сенцов вручили премию Сахарова
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