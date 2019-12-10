"Теперь я солдат запаса": Сенцов встал на учет в киевском военкомате

10 декабря, 2019, 15:33

Бывший пленник Кремля сообщил, что стал на учет в военкомат

Об этом Олег Сенцов сообщил в Facebook.

"Так как я сейчас почти киевлянин, пошел и встал на воинский учет. Теперь я солдат запаса и если что ... Военкоматы, конечно, поражают своей обшарпанностью, но люди внутри очень хорошие", - написал Сенцов.

Также он добавил, что так и с Украиной: "Народ хороший, а нормальное государство построить никак не в состоянии."