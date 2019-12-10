Cкауты "Манчестер Юнайтед" посетят матч чемпионата Украины
10 декабря, 2019, 19:06
Представители английского "Манчестер Юнайтед" будут присутствовать на матче чемпионата Украины по футболу между "Днепр-1" и "Александрией"
Об этом сообщает "Цыганик LIVE" в youtube.
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" принимает "Александрию". Хозяевам матча пришло официальное письмо от английского топ-клуба "Манчестер Юнайтед" с запросом о получении билетов для скаутов клуба.
Пока официально неизвестно, кого именно будут просматривать скаут английского клуба. Матч "Днепр-1" - "Александрия" состоится 15 декабря. Начало - в 17:00.
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