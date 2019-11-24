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Espreso.tvСпортМЮ сыграл вничью с "Шеффилд Юнайтед" в сумасшедшем матче в АПЛ

МЮ сыграл вничью с "Шеффилд Юнайтед" в сумасшедшем матче в АПЛ


фото: REUTERS
В 13-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграл в гостях вничью 3:3 с "Шеффилд Юнайтед"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шеффилд" открыл счет на 19-й минуте, автором забитого мяча стал Джон Флек. В начале второго тайма преимущество хозяев увеличил Ли Мусса, которому ассистировал Флек.

На 72-й минуте отставание МЮ сократил Брэндон Уильямс. На 77-й минуте манкунианцы восстановили равновесие благодаря голу Мейсона Гринвуда с передачи Маркуса Рашфорда.

На 79-й минуте Рашфорд с паса Даниэля Джеймса вывел манчестерцев вперед. Однако, на 90-й минуте "Шеффилд" спас от поражения Оливер Макбарни с передачи Каллума Робинсона.

"Шеффилд" набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. МЮ с 17 пунктами идет девятым.

Чемпионат Англии

13-й тур

24 ноября

"Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" 3:3

Голы: Флек, 19 Муссе, 52, Макбарни, 90+1 - Уильямс, 72, Гринвуд, 77, Рашфорд, 79

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