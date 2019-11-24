МЮ сыграл вничью с "Шеффилд Юнайтед" в сумасшедшем матче в АПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шеффилд" открыл счет на 19-й минуте, автором забитого мяча стал Джон Флек. В начале второго тайма преимущество хозяев увеличил Ли Мусса, которому ассистировал Флек.
На 72-й минуте отставание МЮ сократил Брэндон Уильямс. На 77-й минуте манкунианцы восстановили равновесие благодаря голу Мейсона Гринвуда с передачи Маркуса Рашфорда.
На 79-й минуте Рашфорд с паса Даниэля Джеймса вывел манчестерцев вперед. Однако, на 90-й минуте "Шеффилд" спас от поражения Оливер Макбарни с передачи Каллума Робинсона.
"Шеффилд" набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. МЮ с 17 пунктами идет девятым.
Чемпионат Англии
13-й тур
24 ноября
"Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" 3:3
Голы: Флек, 19 Муссе, 52, Макбарни, 90+1 - Уильямс, 72, Гринвуд, 77, Рашфорд, 79
- В 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, уступил на своем поле "Тоттенхэму" под руководством нового тренера - португальца Жозе Моуринью.
- Также, 23 ноября "Ливерпуль" победил "Кристал Пэлас" и упрочил лидерство в турнирной таблице.
- Кроме того, "Манчестер Сити" на своем поле одержал волевую победу над "Челси".
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