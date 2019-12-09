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Espreso.tvСпортЯрмоленко пропустит матч против "Арсенала"

Ярмоленко пропустит матч против "Арсенала"


фото: AFP
Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отсутствует в заявке команды на матч чемпионата Англии против "Арсенала"

Об этом сообщает официальный-аккаунт лондонского клуба в twitter.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко пропустит лондонское дерби. Вингер отсутствует в заявке "Вест Хэма" на матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу против "Арсенала", который состоится в 22:00.

В нынешнем сезоне 30-летний Ярмоленко провел 14 матчей за "Вест Хэм", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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