Ярмоленко пропустит матч против "Арсенала"

9 декабря, 2019, 21:43

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отсутствует в заявке команды на матч чемпионата Англии против "Арсенала"

Об этом сообщает официальный-аккаунт лондонского клуба в twitter.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко пропустит лондонское дерби. Вингер отсутствует в заявке "Вест Хэма" на матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу против "Арсенала", который состоится в 22:00.

В нынешнем сезоне 30-летний Ярмоленко провел 14 матчей за "Вест Хэм", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.