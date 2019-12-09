Ярмоленко пропустит матч против "Арсенала"
9 декабря, 2019, 21:43
Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отсутствует в заявке команды на матч чемпионата Англии против "Арсенала"
Об этом сообщает официальный-аккаунт лондонского клуба в twitter.
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко пропустит лондонское дерби. Вингер отсутствует в заявке "Вест Хэма" на матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу против "Арсенала", который состоится в 22:00.
В нынешнем сезоне 30-летний Ярмоленко провел 14 матчей за "Вест Хэм", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Our team to take on Arsenal pic.twitter.com/dKyugpvPna- West Ham United (@WestHam) 9 декабря 2019
- 5 декабря украинский футболиста "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко признан худшим игроком в матче чемпионата Англии против "Вулверхэмптона".
- 27 ноября украинский футболист английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко снялся в клубном ролике, посвященном Рождеству.
- 23 ноября в 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, уступил на своем поле "Тоттенхэму" под руководством нового тренера - португальца Жозе Моуринью.
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