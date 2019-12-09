Террористы "ДНР" осудили гражданского к 14 годам заключения за "шпионаж в пользу СБУ"
9 декабря, 2019, 10:59
Оккупационный "суд" террористов "ДНР" приговорил гражданина Ставцева Е. Ю к 14 годам заключения по обвинению в "шпионаже в СБУ" и "организации террористической группировки"
Об этом сообщает пресс-служба так называемой "генпрокуратуры" террористов "ДНР".
"Подсудимый приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении террористов.
Оккупанты заявляют, что человек посещал контролируемую ими территорию с целью "шпионажа в СБУ" в июне-октябре 2017 года.
Напомним, 6 декабря террористы "ДНР" посадили гражданина Украины на 17 лет заключения в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже.
Ранее террористы "ДНР" заявили об осуждении украинского журналиста и публициста Станислава Асеева , а также гражданина Украины Мазурова С. Ю. и до 15 и 14 лет заключения соответственно.
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