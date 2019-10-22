Террористы "ДНР" осудили журналиста Асеева до 15 лет тюрьмы

22 октября, 2019, 12:20

Оккупанты приговорили к 15 годам заключения украинского журналиста и публициста Станислава Асеева

Об этом сообщили в так называемой Генеральной прокуратуре "ДНР", передает Громадське.

"Суд" признал Асеева признанным виновным по статьям:

"Организация экстремистского сообщества",

"Шпионаж и подстрекательство к шпионажу",

"Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности",

"Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности".

Украинский журналист и публицист, который остался в Донецке после оккупации и писал для украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин, исчез на оккупированной территории в 2017 году

Некоторое время боевики отказывались признать факт похищения Асеева и через свою "полицию" объявили его в розыск как пропавшего без вести.