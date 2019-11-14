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Espreso.tvОбществоТеррористы "ДНР" осудили мужчину на 14 лет якобы за сотрудничество с СБУ

Террористы "ДНР" осудили мужчину на 14 лет якобы за сотрудничество с СБУ

Боевики обвинили водителя в сотрудничестве со Службой безопасности Украины и "приговорили" его к 14 годам "заключения"

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

В "ДНР" обвинила жителя ОРДЛО Мазурова С.Ю. в сотрудничестве с СБУ и приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Сообщается, что в 2016 году он работал водителем одной из компаний-перевозчиков

Боевики обвиняют Мазурова в совершении особо тяжких преступлений против "конституционного строя и безопасности государства". Также утверждается, что мужчина перевозил на подконтрольную "ДНР" территорию взрывное устройство и оружие, которые ему якобы передали в СБУ в том же 2016 году.

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