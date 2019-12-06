В Донецке террористы посадили местного жителя на 17 лет

6 декабря, 2019, 19:06

Так называемая "Генпрокуратура" террористической организации "Донецкая народная республика" "осудила" жителя Донецка к 17 годам заключения за шпионаж для СБУ

Об этом сообщает сайт террористической организации.

"Житель Донецка гражданин "А", из личной заинтересованности, с целью беспрепятственного пересечения контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Марьинка" для осуществления частных перевозок и доставки посылок с территории Украины, с сентября 2017 года по сентябрь 2018 г. задачей сотрудника иностранной разведки (СБУ), осуществлял террористическую и шпионскую деятельность на территории ДНР ", - сообщают представители квазигосударственных структур страны-оккупанта.

Террористы сообщают, что приговором оккупационной "судебной власти" от 10 октября 2019 года "обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".