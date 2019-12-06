В Донецке террористы посадили местного жителя на 17 лет
Об этом сообщает сайт террористической организации.
"Житель Донецка гражданин "А", из личной заинтересованности, с целью беспрепятственного пересечения контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Марьинка" для осуществления частных перевозок и доставки посылок с территории Украины, с сентября 2017 года по сентябрь 2018 г. задачей сотрудника иностранной разведки (СБУ), осуществлял террористическую и шпионскую деятельность на территории ДНР ", - сообщают представители квазигосударственных структур страны-оккупанта.
Террористы сообщают, что приговором оккупационной "судебной власти" от 10 октября 2019 года "обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".
- Напомним, 22 октября террористы приговорили журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы.
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