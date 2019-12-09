 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМедведев назвал санкции WADA продолжением антироссийской истерии

Медведев назвал санкции WADA продолжением антироссийской истерии


фото: Reuters
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта - это антироссийская истерия

Об этом сообщают российские СМИ.

Сегодня, 9 декабря, исполком WADA принял рекомендации комитета о соответствии и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Чистые российские спортсмены будут допущены к Играм и чемпионатам мира, но только в нейтральном статусе - без флага и гимна.

"Я сейчас не буду проводить детальный анализ; То, что все эти решения повторяются, и часто относительно спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение антироссийской истерии, приобретшей уже хроническую форму", - выразил свое мнение относительно решения WADA премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

9 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать