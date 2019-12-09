Медведев назвал санкции WADA продолжением антироссийской истерии

9 декабря, 2019, 20:12

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта - это антироссийская истерия

Об этом сообщают российские СМИ.

Сегодня, 9 декабря, исполком WADA принял рекомендации комитета о соответствии и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Чистые российские спортсмены будут допущены к Играм и чемпионатам мира, но только в нейтральном статусе - без флага и гимна.

"Я сейчас не буду проводить детальный анализ; То, что все эти решения повторяются, и часто относительно спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение антироссийской истерии, приобретшей уже хроническую форму", - выразил свое мнение относительно решения WADA премьер-министр России Дмитрий Медведев.