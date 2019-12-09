Медведев назвал санкции WADA продолжением антироссийской истерии
Об этом сообщают российские СМИ.
Сегодня, 9 декабря, исполком WADA принял рекомендации комитета о соответствии и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Чистые российские спортсмены будут допущены к Играм и чемпионатам мира, но только в нейтральном статусе - без флага и гимна.
"Я сейчас не буду проводить детальный анализ; То, что все эти решения повторяются, и часто относительно спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение антироссийской истерии, приобретшей уже хроническую форму", - выразил свое мнение относительно решения WADA премьер-министр России Дмитрий Медведев.
- 9 декабря Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участия и лишил статуса соответствия российское антидопинговое агентство.
- Напомним, 26 ноября, Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало отстранить Россию от всех международных спортивных соревнований на 4 года
- Также, 26 ноября Международный олимпийский комитет выступил с заявлением о поддержке санкций Всемирного антидопингового агентства в отношении России.
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