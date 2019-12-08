Папа Римский призвал накануне Нормандского саммита молиться за Украину

8 декабря, 2019, 16:20

Папа Римский Франциск накануне Нормандского саммита в Париже призвал молиться за Украину

Об этом понтифик заявил 8 декабря перед паломниками, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает "Радио Ватикан" .

"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и федерального канцлера Германии, известная как "Нормандский формат", с целью поисков решения мучительного конфликта, который уже годами длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю делать то же, чтобы эта инициатива политического диалога причинилась к плодам мира в справедливости для этих территорий и их населения ", - сказал Папа Римский.

Встреча глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России состоится в Париже 9 декабря.