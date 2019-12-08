Папа Римский призвал накануне Нормандского саммита молиться за Украину
Об этом понтифик заявил 8 декабря перед паломниками, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает "Радио Ватикан" .
"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и федерального канцлера Германии, известная как "Нормандский формат", с целью поисков решения мучительного конфликта, который уже годами длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю делать то же, чтобы эта инициатива политического диалога причинилась к плодам мира в справедливости для этих территорий и их населения ", - сказал Папа Римский.
Встреча глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России состоится в Париже 9 декабря.
- Напомним, Владимир Зеленский 7 декабря созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны накануне Нормандского саммита.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал об итогах закрытого заседания СНБО, посвященного встрече "нормандской четверки".
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