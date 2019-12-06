Пожар в Одессе: спасатели уточнили количество погибших
6 декабря, 2019, 18:52
В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибли 4 человека
Об этом сообщает ГСЧС.
"Всего в результате пожара погибли 4 человека: 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. По состоянию на 15:30 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших ", - говорится в сообщении.
Сейчас подразделениями ГСЧС также проводится тушение отдельных очагов тления, которые обнаруживаются в завалах.
Всего с начала разборки завала вывезено 430 м куб. строительных конструкций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности. Правоохранители рассматривают две версии возгорания.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-